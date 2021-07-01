Mezuniyet Heyecanı

Kadışehri Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri Mezuniyet törenine Kadışehri İlçe Milli Eğitim müdürü Nuri Aksoy da katıldı. 12. sınıf öğrencilerinin düzenlediği mezuniyet töreninde konuşan Aksoy, ‘’Hayalleri için koşan, her daim iyi insan olmayı hedefleyen siz gençlerimiz; geleceğin parlak yıldızlarısınız. Her son bir başlangıçtır. Attığınız keplerle hayatınızdaki yeni bir güne adım attınız. Başarı, mutluluk ve huzur dolu günlerin siz kıymetli öğrencilerimizle olmasını diliyorum’’ dedi. Aksoy, törende emeği geçen idarecilere, öğretmenlere ve öğrencilere de teşekkür etti.