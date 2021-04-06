Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1442
ALTIN
450.808
DOLAR
8.1168
STERLİN
11.2808
EURO
9.5871

Meslek ediniyorlar

ÇANDIR Halk Eğitim Merkezinde, yüz yüze eğitim kapsamında açılan kurslar devam ediyor.

06 Nisan 2021 Salı 00:14
Meslek ediniyorlar

Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki uygulanmakta olan Resim ve Dikiş Nakış kurslarını ziyaret etti. Kapal, Halk Eğitim Merkezinde uygulanan meslek edindirme ve el becerileri geliştirme kurslarının önemli olduğunu söyledi. Kapal, ziyaretinde kursiyerlerin moral ve motivasyonunu arttırmasının yanı sıra kurs yerindeki eksiklerin giderilmesi bakımından da istişare de bulundu. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurs uygulamaları hakkında bilgi alan Kapal, meslek edindirme, üretim ve istihdama kazandırma ile el becerilerini geliştirme odaklı uygulanan tüm kursları desteklediklerini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Meslek Ediniyorlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eksiklikler gideriliyor
Eksiklikler gideriliyor
Hafız öğrenciye hediye
Hafız öğrenciye hediye
Dereceye girdiler
Dereceye girdiler
Okuyup, yazıyorlar
Okuyup, yazıyorlar
Okullara yakın takip
Okullara yakın takip
Destekleme Kursları
Destekleme Kursları
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim