Meslek ediniyorlar

Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki uygulanmakta olan Resim ve Dikiş Nakış kurslarını ziyaret etti. Kapal, Halk Eğitim Merkezinde uygulanan meslek edindirme ve el becerileri geliştirme kurslarının önemli olduğunu söyledi. Kapal, ziyaretinde kursiyerlerin moral ve motivasyonunu arttırmasının yanı sıra kurs yerindeki eksiklerin giderilmesi bakımından da istişare de bulundu. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki kurs uygulamaları hakkında bilgi alan Kapal, meslek edindirme, üretim ve istihdama kazandırma ile el becerilerini geliştirme odaklı uygulanan tüm kursları desteklediklerini bildirdi.