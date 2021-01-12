MARŞIMIZI OKUDUK

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde, Yozgat il merkezi, ilçe, belde ve köylerindeki okullarda İstiklal Marşımız eş zamanlı olarak okundu, Bayrağımız göndere çekildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Ülkemiz genelinde, salgın dolayısıyla uzun zamandır uzaktan eğitime geçildiği için okullarda okunamayan İstiklal Marşımızın, tüm okullarda, okul yöneticileri, öğretmenler ve çalışanların katılımıyla okunduğunu bildirdi. Yazıcı, öğrenci ve velilerin ise balkonlardan, pencerelerden İstiklal Marşımıza eşlik ettiğini, aynı zamanda saatlerimiz 10.00’u gösterdiğinde TRT EBA kanallarında İstiklal Marşımızın eş zamanlı okunduğunu kaydetti. Yazıcı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine tüm okullarda eş zamanlı İstiklal Marşımız okunarak, Şanlı Bayrağımızın göndere çekildiğini de ifade etti. Yazıcı, Yozgat Merkez Fatma Temel Turhan Ortaokulu bahçesinde düzenlenen törene, kurum yöneticileri, okul yöneticileri, öğretmenler ve okul çalışanlarıyla birlikte katıldı. Yazıcı, ‘’Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine sabah saat 10.00’da bütün okullarda İstiklal Marşımız okundu. Temennimiz uzun bir aradan sonra İstiklal Marşımızı öğrencilerimizle birlikte okumanın mutluluğunu yaşadık. Bizler de Yozgat Eğitim camiası olarak, en kısa zamanda tüm öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte okullarımızın bahçelerinde Şanlı Bayrağımızın altında İstiklal Marşımızı okumayı temenni ediyoruz’’ dedi.

KADIŞEHRİ: Kadışehri İlçesindeki tüm okullarda, evlerde, balkonlarda coşkuyla İstiklal Marşımız okundu.

SARIKAYA: Milli Eğitim Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi Sarıkaya İlçesinde de saat 10.00'da okullarda İstiklal Marşı okundu. Okulların hoparlörlerinden okunan İstiklal Marşı'mıza öğrenciler, öğretmenler, veliler de duyarlılık göstererek evlerinde saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'mıza eşlik etti.

YERKÖY: Yerköy İlçesinde tüm yurtta olduğu gibi tüm okullarda saat 10.00’da İstiklal Marşı töreni düzenlendi. Öğrencilerin kısa sürede normale dönerek okullarda yüz yüze eğitime başlanılması temennisinde bulunuldu.

ÇANDIR: Ülkemiz genelinde, salgın dolayısıyla uzun zamandır uzaktan eğitime geçildiği için okullarımızda okunamayan İstiklal Marşımız, tüm okullarda, okul yöneticileri, öğretmenler ve çalışanların katılımıyla okundu. Öğrenci ve velilerimiz ise balkonlardan ve pencerelerden İstiklal Marşımıza eşlik etti. Çandır Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, Okul Müdürü Mehmet Uçaner ve okul çalışanları katıldı.

ŞEFAATLİ: Şefaatli ilçesinde Saat 10.00 itibariyle tüm eğitim kurumları ile öğrenciler de evlerinde İstiklal Marşımızı büyük bir coşkuyla okudu. Okulların açılması ve özlemlerin giderilmesi dileğinde bulunuldu.