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MALi’DE SINAV YAPILDI

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından, Batı Afrika’da yer alan Mali Cumhuriyeti’nde sınav yapıldı. Sınavda başarı olan öğrencilerin Yozgat’ta üniversite eğitime alacakları bildirildi.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 00:38
MALi’DE SINAV YAPILDI

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında Batı Afrika’da yer alan Mali Cumhuriyetinde 300’e yakın adayın katılımı ile ‘Yozgat Bozok Üniversitesi Yabancı Uyruklu Sınavı’ yapıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Öğrenci İşleri Daire Başkanımız H. Serdar Ramazanoğlu’nun da katılımı ile Mali Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilen sınavda, Türkiye’nin farklı illerinde ve Yozgat’ta üniversite eğitimi almak isteyen gençler ter döktü. Üniversiteden yapılan açıklamada, Mali Cumhuriyeti programı dolayısıyla aynı zamanda sınavın gerçekleştiği International University of Excellence (UIE) ziyaret edilerek, iki yükseköğretim kurumunun gelecekteki ilişkileri üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu, her iki ülkenin kültürünü tanıtan hediyeler verilip, iki ülkenin yükseköğretim bağlamındaki ilişkilerinin değerlendirildiği bildirildi. Yozgat’tan giden heyet, Türkiye’nin Mali Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart’ı da ziyaret ederek, yapılan sınav ve Yozgat Bozok Üniversitenin Mali Cumhuriyetinde yapmak istediği çalışmalar hakkında bilgi verdi. Büyükelçi Onart, Yozgat Bozok Üniversitesinin Mali Cumhuriyeti açılımını büyük bir nezaket ve memnuniyetle karşıladıklarını ifade ettiği ifade edildi. 

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MALi’DE SINAV YAPILDI
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