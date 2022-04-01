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Maarif okulu misafirlerini ağırladı

Yozgat Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, İlim Yayma Cemiyeti Gençlik Merkezini ziyaret etti.

01 Nisan 2022 Cuma 00:48
Maarif okulu misafirlerini ağırladı

Maarifet Okulu’na devam eden çocuklarla bir araya gelen Cumhuriyet Okulu öğrencileri keyifli vakit geçirdiler. Sabah kahvaltısını beraber yapan öğrenciler, hem akranlarıyla kaynaştılar hem de derslere katıldılar. Marifet Okulu sorumlusu Koordinatör öğretmen Ümit Altıkulaç’tan okul hakkında bilgi alan öğrenciler oldukça memnun kaldılar. İlim Yayma Cemiyeti (İYC) Yozgat Şube Başkanı Nurullah Nurdoğan, milli ve manevi değerlerine bağlı, kaliteli bir eğitimle donatılmış, ilim ve irfan sahibi yeni nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Nurdoğan, Maarif Okulu’nun Kasım ayından bu yana devam ettiğini belirterek, milli ve manevi değerlerine bağlı, kaliteli bir eğitimle donatılmış, ilim ve irfan sahibi yeni nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını aktardı. Maarif Okulu’nda Kur’an-ıı Kerim, ilmihal değerler eğitimi, adab-ı muaşeret ve el sanatları gibi dersler verildiğini kaydeden Nurdoğan, okulda sosyal ve kültürel faaliyetlerin de gerçekleştirildiğini dile getirdi. Geleceğe en büyük yatırımı gençlerin eğitimi ve yetiştirilmesi olarak gördüklerini ve bu minvalde çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Nurdoğan, "İlim Yayma Gençlik Merkezimizde başladığımız eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızla Marifet okulunda buluşuyoruz. Çocuklarımızın sosyal, kültürel ve ahlaki gelişimlerine katkıda bulunmak, kişisel kabiliyetlerini geliştirmelerine yardımcı olacak etkinlikler sunmak ve ailelerin de desteklediği iyi bir arkadaş çevresi oluşturmayı amaçlıyoruz” dedi. Öğrencilerin yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nurdoğan, “Maarif okuluna devam eden öğrencilerimiz ile misafir öğrencilerimizi kaynaştırdık. Okulumuzda kahvaltı yapan öğrenciler, daha sonra sınıfları gezerek bilgi sahibi oldular. Derslere de katılan öğrenciler oldukça verimli bir zaman geçirdiler. Misafir öğrencilerimizin mutlu ayrılmaları bizleri de memnun etti” ifadelerini kullandı.

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