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KÜTÜPHANE AÇILDI

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi'de 15 bin kitap kapasitesine sahip, 140 kişinin aynı anda hizmet alabileceği kütüphane törenle açıldı.

08 Kasım 2021 Pazartesi 00:17
KÜTÜPHANE AÇILDI

Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi yeni binasının 3. katında hizmet verecek olan ‘Bilal Şahin Kütüphanesi’ düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, araştırma geliştirme faaliyetlerinin yürütüldüğü, bilimin üretildiği üniversitelerde kütüphanelerin, eğitim-öğretim, bilimsel araştırmalar için bilgi kaynaklarını toplayan, araştırmacıların bilgiye ulaşmalarında olmazsa olmaz konumunda yerler olduğunu söyledi. Karadağ, Üniversite kütüphanelerinin öğrencilerin okuma alışkanlıklarını, okuma kültürüne dönüştürmesine katkıda bulunduğuna işaret ederek, kütüphanelerin, bilgi toplumu oluşturmaya katkıda bulunduğunu aktardı. Karadağ, ‘’Düşünen, tartışan, üreten bir toplum ancak kütüphanelerle ve bilgi kaynaklarının doğru kullanılmasıyla meydana gelebilir. Bu anlamda Üniversitemize her anlamda katkı sağlayan iş insanı Bilal Şahin, Üniversitemiz Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi yeni binasının 3. katında hizmet verecek olan yeni kütüphanenin teknik ve fiziki alt yapısı, donanımı tamamlayarak üniversitemize kazandırdı. Bilal Şahin İlahiyat Fakültemize kazandırdıkları bilgisayar laboratuvarından sonra birçok zengin kaynağın bulunduğu, hem akademisyenlerimizin hem de öğrencilerimizin istifade edeceği yeni kütüphanenin kazandırılmasından mutluluk duyuyorum. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin kütüphaneden azami derecede faydalanarak kullanmalarını ve bu kıymetli alanları boş bırakmamalarını istiyorum’’ dedi. Karadağ, Bilal Şahin İlahiyat Kütüphanesine kitap bağışı yaparak katkıda bulunan kişilere ve iş insanı Bilal Şahin’e teşekkür etti, yapılan dua ile kütüphanenin açılışını yaptı. Yerleşim, tasnif ve kayıt çalışmalarının tamamlanmasının ardından hizmete açılan 15 bin kitap kapasitesine sahip kütüphanede, 140 kişi aynı anda hizmet alabilecek. Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi kütüphanesinde şu ana kadar 8 bin 100 kayıtlı kitap ve 2 bin adet de bağış kitap bulunuyor.

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