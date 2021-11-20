Kurs kapsamı genişletildi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesinde düzenleme yapılarak, yıllık planlanan kursların eylül ayı içerisinde, yaz dönemi kurslarının ise temmuzun ilk haftasında başlatılacağını duyurdu. Yıllık açılan kursların eylül ayı içerisinde planlanmasıyla kurslara uzun süre ara verilmeden devamını sağlamak amacıyla yapılan düzenlemede 8 ve 12. sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretimden mezun olanlar için temmuz ayında başlayacak şekilde de kursların planlanabilmesi alternatifi sunulduğu aktarıldı. Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için ihtiyaç duyulan tarihlerde yabancılara Türkçe dersinden kurs açılabileceği bildirildi. Yıllık açılan kursların eğitim öğretim yılı sonuna kadar devam edeceğine vurgu yapılarak, ‘’Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmayacak. Bakanlık veya mülki idare amirliklerince ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda kurs süreleri değiştirilebilecek’’ denildi. Yaz aylarında genellikle turizm, tarım, inşaat gibi farklı iş kollarında çalışan mezun öğrencilerin DYK'lere ekim ayı sonu gibi katılma talepleri nedeniyle bu öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için kayıt işlemlerinin, kursların açıldığı tarihten ekim sonuna kadar yapılabileceğinin altı çizildi. Kurs açılacak sınıf düzeyleri ve derslerin, gelişen ve değişen şartlar doğrultusunda güncellendiği belirtilerek, ‘’Yapılan yönerge değişikliğiyle 6 ve 10. sınıflar da ücretsiz verilen DYK kapsamına alındı. 6 ve 10. sınıflar için destekleme ve yetiştirme kursları, 29 Kasım'da başlayacak. Özel eğitim meslek okulu programı uygulanan özel eğitim okulu ve özel eğitim sınıfı öğrencileri de kurslardan yararlanacak. Kurslara ait yıllık planlar hazırlanırken kurs açılacak derslerin öğretim programının esas alınmasına yönelik düzenleme yapıldı. Açılacak kurslar, Bakanlıkça hazırlanan kılavuzda belirlenen sınıf seviyeleri ve derslerle sınırlı olacak. Ancak Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarından ‘Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi’ kapsamında olan eğitim kurumları ile uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına yönelik Bakanlıkça ayrıca dersler belirlenebilecek’’ ifadelerine açıklamada yer verildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilçe müdürlüklerinin koordinesinde kurs merkezi müdürlüklerince kurslarda yapılacak hazır bulunuşluk sınavlarına göre sınıflar ve gruplar oluşturulabileceği açıklandı. Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla her eğitim öğretim döneminde kurs açılan derslerden en az iki kazanım kavrama ve değerlendirme sınavı yapılacak. Sınav sonuçları analiz zümre öğretmenlerince tamamlanacak. 6 Eylül'de başlayan destekleme ve yetiştirme yıllık kursları, 10 Haziran 2022'de tamamlanacak. Geçen yıl Covid19 nedeniyle yapılamayan yaz dönemi kursları, 2022'de yeniden uygulanacak. Gelecek yıl yaz dönemi kurslarında kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 6-10 Haziran'da yapılacak. Öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da, öğrenci başvuruları 20-24 Haziran'da alınacak. Kurs sınıfları ise 27 Haziran-1 Temmuz'da oluşturulacak. Öte yandan Millî Eğitim Bakanlığı tarafından illere gönderilen yazıya göre 2021-2022 eğitim-öğretim yılında resmî eğitim kurumlarında 7, 8, 11 ve 12. sınıflar ile örgün ve açık öğretim kurumlarından mezun olan öğrenciler için destekleme ve yetiştirme kurslarının açıldığı hatırlatıldı. Öğrencilerde koronavirüs salgın sürecine bağlı olarak ortaya çıkan öğrenme kayıplarının giderilmesine yönelik 6 ve 10. sınıf düzeyindeki öğrenciler için de destekleme ve yetiştirme kurslarının açılmasının uygun görüldüğü aktarılan yazıda 6 ve 10. sınıf öğrencilerin e-Kurs modülü üzerinde seçebileceği ders sayısının en fazla 6, haftalık olarak da 18 saate kadar kurs görmelerinin mümkün olabileceği bildirildi. Buna göre kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 19-22 Kasım'da yapılacak. Öğretmen başvuruları alınması 23-25 Kasım'da, öğrenci başvurularının alınması ve kurs sınıflarının oluşturulması ise 26-29 Kasım'da alınacak. Kurslar, 29 Kasım'da başlayacak.