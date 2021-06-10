Kurs binası tamam

Sarıkaya Müftülüğü, ilçenin Bahçelievler Mahallesi'nde yaptırılan Erkek Yatılı Kur'an Kursu binası yapımının tamamlandığını, yanına yapımı planlanan cami, Gençlik Merkezi ve Hizmet binasının üç temel kazı çalışmasına da başlanıldığını duyurdu. Sarıkaya İlçe Müftüsü Dr. Emrah Kandemir, büyük bir gayretle inşaatın bitmesi için çalışıldığını, çalışmaların belirtildiği süre içerisinde tamamlandığı bildirdi. Müftü Kandemir, kurs binasının yanına da cami ve Sarıkayalı gençlerin bir araya gelerek, kitap okuyup sohbet edebilecekleri, dini bilgiler öğrenip sportif faaliyetler yapabilecekleri Gençlik Merkezimizin temelini atmaya yönelik çalışmalara da başlanıldığının altını çizdi.