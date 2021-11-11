KPSS kursu devam ediyor

Sarıkaya Şehit Suat Akıncı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından gençleri Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlamaya yönelik başlatılan kurs, hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki grupla devam ediyor.