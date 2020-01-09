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Köse’de ödüllendirdi

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Alanı öğrencilerini ödüllendirdi.

Köse’de ödüllendirdi

YOZGAT Belediye Başkanı Celal Köse, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Alanı öğrencilerini ödüllendirdi.

09 Ocak 2020 Perşembe 03:47
Köse’de ödüllendirdi

Katıldıkları Türkiye’nin en büyük Gastronomi Yarışması Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri’nde tüm kategorilerde derece yapan ve Yozgat'ı en iyi şekilde temsil eden öğrencileri ziyaret eden Başkan Köse, öğrencileri tebrik etti. Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Köse, “49 Ülkenin katıldığı yarışmada öğrencilerimiz farklı kategorilerde 156 Türk,84 yabancı öğrenci ile yarışarak Uluslararası platformda başarı elde etmişlerdir. Bu başarı bizi ve hemşehrilerimizi çok gururlandırdı. Bizde öğrencilerimizi okullarında ziyaret ederek ödüllendirmek istedik.  İnşallah, bizde bundan sonra öğrencilerimize daha çok destek olarak başarılarını yenilemelerine vesile olmak istiyoruz. Sevgili çocuklarımızı kutluyorum. Hepsinin eline koluna sağlık. Ayrıca emeği geçen tüm öğretmenlerimize ve idarecilerimize de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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Köse’de ödüllendirdi
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