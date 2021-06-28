KOP'tan belde okuluna kütüphane

Sorgun İlçesinin Araplı beldesi ortaokulunda ‘Kitaba Dokun, Hayata Tutun’ projesi kapsamında KOP destekli yaptırılan kütüphanenin açılışına, Kaymakam Bahadır Güneş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Araplı Belediye Başkanı Adem Ertuğrul, öğrenciler ve veliler katıldı. Kaymakam Güneş, açılışta yaptığı konuşmada, oluşturulan mekanın oldukça güzel olduğunu ve öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için okuma alışkanlıklarının geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Okul Müdürü Saffettin Alan da kütüphanenin önemli bir eksikliği giderdiğini belirtti. KOP tarafından finanse edilen kütüphanede 1500 kitap bulunduğunu ifade eden Alan, "Kütüphaneye proje kapsamında 1200 kitap alındı. Hayırsever bağışçıların katkılarıyla kitap sayımız 1500 oldu. Bu sayının zaman içerisinde daha da artacağına inanıyorum" dedi. Konuşmalarından ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirilerek, çeşitli yarışmalarda dereceye giren veli ve öğrencilere hediye verildi. (aa)