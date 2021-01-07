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KiTAPLAR ULAŞTIRILDI

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eser Projesi kapsamında, bakanlık tarafından gönderilen etkileşim kitaplarını öğrencilere ulaştırmaya başladı.

07 Ocak 2021 Perşembe 00:37
KiTAPLAR ULAŞTIRILDI

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Şube Müdürü Latif Çetingöz eşliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından hazırlanan 5-8. ve 9-12. Sınıf düzeylerindeki Etkileşimli Kitapların basımı renkli olarak yaptırıldı. Kitaplar, Çadırardıç İlk/Ortaokulu, Musabeyli Şehit Mustafa Uğur İlk/Ortaokulu, Sarıfatma İlk/Ortaokulu ziyaret edilerek öğrencilere ulaştırıldı. Şube Müdürü Hacı Mehmet Aslan ise, Merkeze bağlı köy okullarını ziyaret ederek, kitapları öğrencilere teslim etti. Etkileşimli Kitapların basımı ilçelerde de basımı yapılarak, kırsaldaki öğrencilere ulaştırıldı.
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI
Öte yandan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında, kurum yöneticileri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin katılımıyla video konferans sistemi üzerinden eğitim süreçlerini değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda uzaktan eğitim süreçleri ile yapılan çalışmalar, tablet dağıtımları, özel öğretim kurumları, EBA Destek Noktaları, EBA kullanım düzeyleri, ESER Projesi ve diğer projeler ile yarıyıl tatili hazırlıkları konuları görüşüldü. 

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KiTAPLAR ULAŞTIRILDI
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