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Kaymakama hediye

Yozgat’ın Çandır ilçesinde Güzel Sanatlar Fakültesinde eğitimini sürdürmek isteyen öğrenci, örnek çalışmalarından örnekleri kaymakama sundu.

03 Haziran 2021 Perşembe 00:47
Kaymakama hediye

Çandır Kaymakamı Ramazan Cihangir, Şehit Yıldırım Yılmaz, Anadolu Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Sıla Yiğiter’i arkadaşlarıyla birlikte makamında kabul etti. Öğrenciler, yapmış oldukları resim çalışmalarını Kaymakam Cihangir’e takdim etti. Öğrenciler hedeflerinin Güzel Sanatlar Fakültesine gitmek olduğunu söyledi. Kaymakam Cihangir, öğrencilerin başarılı çalışmalarını desteklediğini, sanatsal faaliyetlerinde ilçeyi temsil edeceğini inancının tam olduğunu ifade ederek, başarılarının daim olması temennisinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Kaymakama Hediye
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