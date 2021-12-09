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KAMPANYAYA DEVAM

Yozgat’ta Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Kitaplara Göz Değsin’ projesi ile kitap toplama kampanyası halkın yoğun ilgisiyle devam ediyor.

09 Aralık 2021 Perşembe 00:29
KAMPANYAYA DEVAM

Millî Eğitim Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak’ projesi kapsamında Yozgat’ta hazırlanan ‘Kitaplara Göz Değsin’ projesi ile kitap toplama kampanyası halkın yoğun ilgisi ile sürüyor. Kampanya kapsamında öğrencilerin, velilerin, öğretmenlerin ve vatandaşların evinde bulunan, ihtiyaç fazlası kitapların okul kütüphanelerine bağışlanması neticesinde 101.128 kitap toplandı. İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, toplanan kitapların Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi kapsamında Yozgat’ta 93 okulda kurulmaya başlanan kütüphanelerin ihtiyaçları doğrultusunda dağıtımı yapıldığını belirtti. Yazıcı, ‘Kitaplara Göz Değsin’ projesinin kapsamında kitap toplama kampanyasının devam etmekte olduğunu söyleyerek, kampanyaya destek veren eğitim camiasına, vatandaşlara hayırseverlere ve öğrencilere teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•

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