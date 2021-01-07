Kampanya ilgi görüyor

Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, ‘’Kitap okumak üst dil becerisidir. OkuYOZ Projemizle bu becerimizi geliştirmek için bugünden başlayarak okuduğumuz kitapları http://okuyoz.org adresine kaydederek her ay ödül kazanabilirsiniz. Çocuklarla birlikte kitaplara davetlisiniz’’ çağrısında bulundu. Akkan, İlçede 20.30 ila 21.00 saatleri arasında çok sayıda katılımcı ile kitap okuma etkinliği gerçekleştirildiğini anlattı. Akkan, ‘’He ay sonunda en çok kitap okuyan öğrenci ve velilerin ödüllendirileceği OkuYOZ etkinliğinin ilçemizde bu derece ilgi görmesinden dolayı tüm katılımcılara teşekkür ederiz’’ diye konuştu.