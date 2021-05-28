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İşaret dili öğreniyorlar

Çekerek Gençlik Merkezi bünyesinde açılan işaret dili eğitim programına katılan gençler, işaret dili öğrenmek için ter döküyor.

28 Mayıs 2021 Cuma 00:41
İşaret dili öğreniyorlar

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde açılan Gençlik Merkezi’nde işitme engellileriyle daha iyi anlaşabilmek, sohbet edebilmek amacıyla işaret dili öğrenmek isteyen gençler açılan kursa ilgi gösterdi.
Çekerek Gençlik Merkezinde açılan işaret dili kursuna katılan gençler, işitme engellilerle rahat iletişim ve empati kurmak, onların hayatını kolaylaştırmak amacıyla yoğun çaba sarf ediyor. İşaret dili eğitimlerine katılan gençler, işaret dilinin her kes tarafından öğrenilmesi gereken bir dil olduğuna dikkat çektiler. Gençler, ‘’Çevremizdeki işitme engelliler ile rahat iletişim kurabilmek, onlarla rahat sohbet etmek, onları anlamak için bu dili öğreniyoruz’’ diye konuştular. 

Anahtar Kelimeler:
İşaret Dili öğreniyorlar
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