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İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Yozgat Bozok Üniversitesi Bozok İnşaat Topluluğu (BİNT) takımı , İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi tarafından İnşaat Mühendisliği Haftası Etkinlikleri kapsamında genç-İMO üyesi öğrencilere ve 0-3 yıllık mezun üyelerine özel düzenlenen "2. Makarna Köprü Yarışması"nda 2’ncilik ödülü aldı.

21 Ocak 2022 Cuma 00:42
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Yarışmaya Bozok Üniversitesin yanı sıra Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, TED Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Düzce Üniversitesi genç-İMO üyesi öğrencilerinden ve 0-3 yıllık mezun üyelerden oluşan 13 takım katıldı.Yarışmaya katılan Anadolu Tat 1881, Ar-Gebt, Behm Construction, Bint, Buğrulmaz Makarna, Casanova, Deti Köprü, Goldenarch Bridge, Köprücüler, Mak-Sat, Perfect Bond, Uzatanlar, Yıldırım takımları 8 saat boyunca kendilerine verilen malzemelerle (4 paket makarna, silikon tabancası ve 12 adet silikon mum) en dayanıklı ve estetik köprüyü yapmaya çalıştı. Bozok Üniversitesi adına Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Çilsalar danışmanlığında yarışmaya katılan Bozok İnşaat Topluluğu (BİNT) takımı, yarışmada 2’nci sırada yer alarak büyük bir başarı elde etti. Yarışmada Üniversiteyi BİNT Takımı adına İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Murat Erciyas, Mustafa Demir, Uğurcan Özer, Özge Koç ve Eyüp Bagaç temsil etti. Kazanılan bu büyük başarıdan dolayı Bozok İnşaat Topluluğu (BİNT) takımını tebrik eden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, hiçbir başarının tesadüfî olmadığını, inanarak, çalışarak başarıya bir adım daha yaklaşılacağını ifade etti. Karadağ sözlerini şöyle sürdürdü: “Üniversitemizin her bir biriminde çok önemli çalışmalar yürütülüyor ve bu çalışmalar neticesinde önemli başarılara imza atılıyor. İnşaat Mühendisliği bölümü öğrencilerimizin Öğr. Gör. Dr. Hüseyin Çilsalar danışmanlığında yürüttükleri çalışmalar meyvesini vermiş ve düzenlenen yarışmada 2’ncilik ödülü ile taçlanmıştır. Başarıda emeği geçen başta danışman hocamızı ve Bint Takımında yer alan öğrencilerimizi tebrik ediyor, daha nice başarılı çalışmalara imza atmalarını temenni ediyorum.”

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