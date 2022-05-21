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Hemşehrilerine sahip çıktılar

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, Yozgatlı Gazeteci-Yazar Meltem Kavak’ı yalnız bırakmadı.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 00:01
Hemşehrilerine sahip çıktılar

Kocaeli’nde bu yıl 12’ncisi düzenlenen Kitap Fuarında Yozgatlı Gazeteci-Yazar Meltem Kavak’ta yer aldı. Fuarda Yazar Meltem Kavak’ı Yozgatlı hemşehrileri yalnız bırakmadı. Fuar’da Kavak’a, Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Davut Murat ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Hicran Bozkurt, Kocaeli Karamürsel Belediye Meclis Üyesi Adem Pekyürek, Cumhuriyet Halk Partisi Körfez İlçe Başkan Yardımcısı Gülseren Solmaz Altunal ve Gazeteci Yazar Mustafa Eranıl fuar alanında destek verdi. Kaleme aldığı ‘Kaç Çileden Çıkar Bir Hayat’ isimli kitabını imzalayan Meltem Kavak, kendisini gurbette yalnız bırakmayan hemşerilerine teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kavak, ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.  Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın, amaçlarının Nereden bir Yozgatlı varsa ona sahip çıkmak olduğunu belirterek, “Hemşerimizi tebrik ediyorum. Yozgat’tan böyle değerli insanların çıkması bizim gururumuzdur” dedi.
Haber Merkezi

Anahtar Kelimeler:
Hemşehrilerine Sahip çıktılar
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