Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1448.52
ALTIN
483.64
DOLAR
8.3940
STERLİN
11.5260
EURO
9.8853

Hazırlık süreci değerlendirildi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yeni eğitim öğretim dönemine yönelik yapılan hazırlık süreci değerlendirildi.

27 Ağustos 2021 Cuma 00:03
Hazırlık süreci değerlendirildi

 Kurum yöneticileri eşliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Merkezde bulunan Okul Müdürlerinin katılımıyla video konferans sistemi üzerinden yapılan toplantıda, 2021-2021 eğitim öğretim yılı hazırlık süreçleri ele alındı. Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen genelge doğrultusunda eğitim kurumlarımızın hangi şartlarda açılacağı ve salgın süreci nedeniyle dikkat edilmesi gereken konular görüşülerek kararlar alındı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, sınıf içi havalandırma, maske, mesafe, hijyen kuralları, dezenfekte işlemleri, ortak kullanım alanları ve okul çevresi temizliği konularında uyarılarda bulunarak, öğrenciler için sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerinin eksiksiz yürütülmesi için gereken çalışmanın planlanarak yapılmasını istedi. Önceliğin çocuklarımızın sağlığını korumak olduğunu dile getiren Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Okul Müdürlerimizin talep ve önerilerini dinleyerek, fikir alışverişinde bulundu. Toplantıya katılan ve eğitime destek sağlayan herkese teşekkür eden Yazıcı, 2021-2022 eğitim öğretim yılımızın tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını dileyerek, toplantıyı sonlandırdı.

Anahtar Kelimeler:
Hazırlık Süreci Değerlendirildi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Projelere KOP desteği
Projelere KOP desteği
Okullarda salgın önlemi
Okullarda salgın önlemi
Okullar eğitime hazırlanıyor
Okullar eğitime hazırlanıyor
Öğrenciler bekleniyor
Öğrenciler bekleniyor
Anasınıfı hazır
Anasınıfı hazır
Eğitime psikolojik destek
Eğitime psikolojik destek
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim