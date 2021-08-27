Hazırlık süreci değerlendirildi

Kurum yöneticileri eşliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Merkezde bulunan Okul Müdürlerinin katılımıyla video konferans sistemi üzerinden yapılan toplantıda, 2021-2021 eğitim öğretim yılı hazırlık süreçleri ele alındı. Toplantıda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen genelge doğrultusunda eğitim kurumlarımızın hangi şartlarda açılacağı ve salgın süreci nedeniyle dikkat edilmesi gereken konular görüşülerek kararlar alındı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, sınıf içi havalandırma, maske, mesafe, hijyen kuralları, dezenfekte işlemleri, ortak kullanım alanları ve okul çevresi temizliği konularında uyarılarda bulunarak, öğrenciler için sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerinin eksiksiz yürütülmesi için gereken çalışmanın planlanarak yapılmasını istedi. Önceliğin çocuklarımızın sağlığını korumak olduğunu dile getiren Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürleri ve Okul Müdürlerimizin talep ve önerilerini dinleyerek, fikir alışverişinde bulundu. Toplantıya katılan ve eğitime destek sağlayan herkese teşekkür eden Yazıcı, 2021-2022 eğitim öğretim yılımızın tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını dileyerek, toplantıyı sonlandırdı.