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GÜNDEM ‘KÖY KOLEJİ’

Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Dr. Mustafa Böyükata Konya Valiliği himayesinde, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu (UPUES 2022)’na katıldı.

26 Mart 2022 Cumartesi 00:43
GÜNDEM ‘KÖY KOLEJİ’

Böyükata yapmış olduğu sempozyumda kırsaldaki köy ve kasaba okullarına yönelik yürüttüğü etkinlikler de sürekli konu ettiği ‘Köy Koleji’ düşüncesini gündeme taşındı. 
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumunda çağrılı Konuşmacı olarak katılımcılara hitap eden Böyükata, ‘Kırsaldaki Okulları Yeniden Düşünmek: Köy Koleji’ başlıklı konferansla ezber bozan değerlendirmelerde bulundu.
İlgiyle izlenen toplantıda köy okullarının avantajlı yönlerine değinerek ülkenin geleceği açısından köy okullarının iyi değerlendirilmesi gerektiğini hatırlatan Böyükata, yorulmayı göze almak gerektiğinin altını çizdi. Günümüz dünyasında bilim okuryazarlığının erken yaşlarda kazandırılması, kişiliği mükemmel insan yetiştirilmesi, mesleki anlamda yapılan işin tadına varılabilmesi, eğitim için okul dışını ortamların kullanılması, velilerin ve halkın eğitime duyarlılığının artması konularında örnekler vererek düşüncelerini paylaştı. Köy okullarına da gidip oralarda söyleşiler, sohbet ve seminer yapmak gerektiğine de değinen, halen çok temel düzeyde bilgilendirmelere ihtiyaç olduğunu, çocukları üniversite kavramı ile tanıştırmak gerektiğini, derslere yoğunlaşmanın ve çok yönlü olmanın önemini hissettirmek gerektiğini ifade eden Böyükata, çocukların temel yeterlilikleri ve becerileri kazanmalarında köy okullarının sahip olduğu potansiyellerin yüksek oluşundan bahsetti. 
 

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