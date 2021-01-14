Görev değişimi

Akdağmadeni Meslek Yüksekokul Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen devir teslim törenine Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney ve Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personeli katıldı. Rektör Karadağ, Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevini yürüten Doç. Dr. Yekta Karaduman’ın görev süresince başarılı çalışmalara imza attığını söyledi. Karadağ, Yekta Karaduman’ın bundan sonraki görevine Kenevir Enstitü Müdürlüğünde devam edeceğini belirtti. Karadağ, “Yöneticilikte bayrak yarışları sürekli olur. Önemli olan buralara faydalı ve kalıcı hizmetler yapmaktır. Meslek Yüksekokulumuzun yeni Müdürü Öğretim Görevlisi Dr. İlker Kılıç da Doç. Dr. Yekta Karaduman hocamızdan aldığı bayrağı daha ileriye taşıyarak, akademik-idari personel ve öğrenciler ile birlik ve beraberlik içinde Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu’nu bulunduğu yerden daha iyi noktalara getireceğinden eminim. Görevi devreden Doç. Dr. Yekta Karaduman’a müdürlüğü döneminde Meslek Yüksekokulumuza yaptığı değerli katkılardan dolayı teşekkür ediyor, Yüksekokulumuzun yeni müdürü Öğretim Görevlisi Dr. İlker Kılıç’a da başarılar diliyorum’’ dedi. Akdağmadeni Meslek Yüksekokulunun yeni müdürü Öğretim Görevlisi Dr. İlker Kılıç da kendisine duyulan güvene layık olmaya çalışacağını ifade etti.