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Geri dönüştürüyorlar

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Anneler Okulda’ ve ‘Stemle Geri Dönüştürüyoruz’ projesi kapsamında öğrenciler ve anneleri geri dönüşüm etkinlikleri yapıyor.

19 Ocak 2022 Çarşamba 00:36
Geri dönüştürüyorlar

 Yozgat Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmeni Salih Yıldırım, anneler ve öğrenciler ile birlikte ‘’Atmadan önce düşün, geri dönüştürebilir belki o ürün’ sloganıyla geri dönüşüm etkinlikleri yapıyorlar. •Sümeyye İlhan•

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