Geri dönüştürüyorlar

Yozgat Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmeni Salih Yıldırım, anneler ve öğrenciler ile birlikte ‘’Atmadan önce düşün, geri dönüştürebilir belki o ürün’ sloganıyla geri dönüşüm etkinlikleri yapıyorlar. •Sümeyye İlhan•
19 Ocak 2022 Çarşamba 00:36
Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Anneler Okulda’ ve ‘Stemle Geri Dönüştürüyoruz’ projesi kapsamında öğrenciler ve anneleri geri dönüşüm etkinlikleri yapıyor.
Yozgat Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmeni Salih Yıldırım, anneler ve öğrenciler ile birlikte ‘’Atmadan önce düşün, geri dönüştürebilir belki o ürün’ sloganıyla geri dönüşüm etkinlikleri yapıyorlar. •Sümeyye İlhan•