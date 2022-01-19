Geri dönüştürüyorlar

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Anneler Okulda’ ve ‘Stemle Geri Dönüştürüyoruz’ projesi kapsamında öğrenciler ve anneleri geri dönüşüm etkinlikleri yapıyor.