Fakülteye Kütüphane

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi yeni binasının 3. katında hizmet verecek kütüphane ile birlikte yapımı devam eden diğer inşaatlarda incelemelerde bulunup, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kütüphanenin teknik ve fiziki alt yapısı ile donanımının iş insanı Bilal Şahin tarafından yapıldığını bildiren Karadağ, kütüphanede yerleşim, tasnif ve kayıt çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Karadağ, ‘’Bilal Şahin İlahiyat Fakültemizin bugünlere gelmesinde iş insanı Bilal Şahin Bey’in katkıları ve destekleri çok büyük. Kendileri öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim ve öğretim görmeleri, teknik ve fiziki donanım, bilimsel altyapı noktasında önemli destekler verdi ve halen desteğini devam ettiriyor. Bilal Şahin Bey tarafından fakültemize 95 adet bilgisayar bağışı ile Bilgisayar Laboratuvarı da faaliyete geçmiştir. Yeni eğitim-öğretim yılında açılacak olan Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi kütüphanemiz de öğrencilerimizin akademik ve ilmi çalışmalar yapmaları noktasında büyük katkı sunacaktır. Kütüphane hizmetinden aynı anda 170 kişi istifade edebilecek. Kütüphane özellikle ilahiyat alanında zengin bir birikimi de yansıtıyor. Bu manada kütüphanemize bağışta bulunan kıymetli isimlere de çok teşekkür etmek istiyorum’’ dedi.

Rektör Karadağ, Üniversitenin kuruluşundan bu yana yazılacak olan başarı hikâyesinde herkesin emeğinin büyük olduğunun da altını çizdi. Karadağ, ‘’Hepimizin tek derdi var o da yarınlarımızı kuracak ahlaklı, erdemli, donanımlı nesiller yetiştirmektir. Elbirliği ile eksiklerimizi giderip bu başarı hikâyesinde yerimizi almak için çaba ve gayret sarf etmeliyiz. Binalarımızın yapımı, eğitim-öğretim faaliyetlerinin nitelikli hale gelmesi noktasında katkı ve desteklerinden dolayı başta İş İnsanı Bilal Şahin’e, eğitim-öğretim süreçlerinin sürdürülmesi noktasında İlahiyat Fakültesi yönetimine, tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyorum. Açılacak olan kütüphanenin öğrencilerimiz ve fakültemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, yaptığı incelemede eksikliklerinin bir an önce giderilmesi noktasında Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanına talimat vererek kütüphanenin 15 gün içerisinde hazır hale getirilmesini istedi. 15 bin kitap kapasitesine sahip Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi kütüphanesinde şu ana kadar 7 bin 314 kayıtlı kitap ve 2 bin adet de kayıt altına alınmayan bağış kitap mevcut. Kütüphane 2021-2022 eğitim-öğretim yılında hizmete sunulacak.