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Etkinlikler yapıldı

Yozgat Valiliği bünyesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Eğitim Stratejisinde Etkin Roller Projesi’nin (ESER) alt projelerinden biri olan ‘Değerlerimiz Özümüzdür’ projesi kapsamında çalışmalar sürüyor.

28 Ocak 2022 Cuma 00:14
Etkinlikler yapıldı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin evrensel ve toplumsal değerlerini kuvvetlendirmek, manevi duygularını geliştirmek amacıyla başlatılan projeye ait çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminde Yozgat genelindeki anaokullarda ve anasınıflarında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Proje ile 600 pano düzenleme etkinliği, 356 drama etkinliği, 280 sinevizyon etkinliği, 120 ziyaret etkinliği, 60 seminer etkinliği, 40 tiyatro etkinliği, 30 yardım kampanyası etkinliği, 20 konferans etkinliği, 20 yarışma etkinliği yapıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, başta öğretmenler ve öğrenciler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. •Sümeyye İlhan• 

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