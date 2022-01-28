Etkinlikler yapıldı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin evrensel ve toplumsal değerlerini kuvvetlendirmek, manevi duygularını geliştirmek amacıyla başlatılan projeye ait çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci döneminde Yozgat genelindeki anaokullarda ve anasınıflarında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Proje ile 600 pano düzenleme etkinliği, 356 drama etkinliği, 280 sinevizyon etkinliği, 120 ziyaret etkinliği, 60 seminer etkinliği, 40 tiyatro etkinliği, 30 yardım kampanyası etkinliği, 20 konferans etkinliği, 20 yarışma etkinliği yapıldı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, başta öğretmenler ve öğrenciler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. •Sümeyye İlhan•