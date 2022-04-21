Eğitimler başladı

Uygulama eş zamanlı olarak Yozgat Merkez, Şefaatli ve Yerköy ilçelerindeki 43 okul ve kurum müdürlerinin katılımıyla başladı. YÖGEP ile birlikte 4 modülden oluşan toplam 120 saatlik eğitimin, ilk modülü olan 30 saatlik eğitim eş zamanlı olarak yapıldı. İlk eğitim İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı'nın katılımı ve Şube Müdürü Latif Çetingöz'ün sunumuyla Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda okul müdürlerine yönelik gerçekleştirildi.

20. Millî Eğitim Şûrasında alınan tavsiye kararları gereğince; öğretmen ve yöneticileri geleceğin bilgi, beceri, tutum, teknik bilgi ve uygulama becerilerini geliştirmek amacı ile öğretmenin güçlendirilmesi, yetenek yönetimi, başarı farklarının azaltılması, etkili iletişim gibi geniş bir platformda bilgilendirme seminerleri Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Latif Çetingöz ve Şefaatli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Harun Dursun tarafından verilecek. Seminerde konuşan Yazıcı, ''Ülkemizin geleceğini emanet edeceğimiz çocuklar ve gençlerimize en iyi hizmeti vermek, eğitim-öğretim ortamlarını iyileştirmek ve sürdürülebilir öğrenmeyi sağlayarak çok yönlü bilgi ve uygulama becerisine sahip bireyler olarak topluma kazandırmak için çıktığımız bu eğitim sürecinde hepinize başarılar dilerim'' dedi.