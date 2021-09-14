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Eğitime yatırım

Yozgat’ta yeni öğretim yılı öncesinde 3 okul yeni binalarına kavuşurken, 51 okulda da onarım çalışması yapıldı.

14 Eylül 2021 Salı 00:52
Eğitime yatırım

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat il genelinde 51 okulun onarımının yapıldığını, 7 milyon 700 bin lira harcandığını bildirdi. Yazıcı, ‘’Birisi ortaokul, İkisi ortaöğretim okulu olmak üzere üç okulumuz eğitim sistemimize dahil edilmiş, 300 yatak kapasiteli bir öğrenci yurdumuzun yapımı tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur’’ dedi. Yazıcı, yatırımların toplam bedelinin 40 milyon 470 bin lira olduğunu aktardı. Yazıcı, ‘’Tahmini bedeli 135 milyon lira olan 17 yeni yatımın yapım ve ihale işlemleri devam etmektedir. Hedefimiz ikili eğitime tamamen bitirmek, kullanım ömrünü tamamlamış okullarımızı yenilemek ve etkinlik alanlarını optimum düzeye çıkarmaktır’’ diye konuştu. •RABİA ŞAHİN•

Anahtar Kelimeler:
Eğitime Yatırım
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