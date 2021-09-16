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Eğitim şenliği

Yozgat’ın Kadışehri İlçesinde eğitim şenliği düzenlendi.

16 Eylül 2021 Perşembe 00:07
Eğitim şenliği

Kadışehri Ahmet Yesevi İlkokulu tarafından hazırlanan programa İlçe Protokolü de katıldı. Program, birbirinden güzel etkinlerle şenlik havasında gerçekleştirildi. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, ‘’Geleceğe ışık saçmak için, yuvası olan okula merhaba diyen ailemizin yeni üyeleri 1. sınıf öğrencilerimize de hoş geldin dediğimiz İlköğretim haftasının hazırlanmasında emeği geçen okul idarecilerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize çok teşekkür ederiz’’ dedi. Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu’nun da katıldığı 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilköğretim haftası kutlama programında, Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, öğrenciler tarafından şiirler okunup, çeşitli gösterilerde bulunuldu. Kadışehri ilçesinde İlköğretim Haftası Kutlama Programı kapsamında Hükümet Konağı önünde çelenk sunma töreni de yapıldı. 

Anahtar Kelimeler:
Eğitim şenliği
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