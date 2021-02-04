Eğitim seminerine devam

35 civarında katılımcıyla başlayan eğitim çalışmasında Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK programları, proje döngüsü yönetimi aşamaları, proje tasarımı teknikleri, proje yarışmaları, öğrenci projelerinin bilim okuryazarlığı boyutları, proje çalışmalarında içeriğin kalitesi hakkında bilgiler paylaştı. Hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktalarda ne tür stratejilerin izlenebileceğini paylaşan Böyükata, katılımcıların sorularını da cevaplandırdı. Öğrencilerle iletişime özel itina gösteren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, onlara söz vererek kendilerini tanıtmalarını ve düşüncelerini paylaşmalarını istedi. Fikirlerini projelendirirken nelere dikkat etmeleri gerektiği konularında önerilerde bulundu. Katılımcılardan bazıları yaptıkları değerlendirmede, toplantının faydalı olduğunu belirterek, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın karmaşık kelimeler ve cümleler yerine anlaşılır bir dil kullandığını, içlerinden biri gibi dostane, samimi ve Anadolu’nun sıcaklığıyla anlattığını ifade ettiler.