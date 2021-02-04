Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1541
ALTIN
414.714
DOLAR
7.1195
STERLİN
9.6579
EURO
8.5347

Eğitim seminerine devam

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Ordu’nun Ünye ilçesindeki Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen, öğrenci ve velilerine yönelik ‘TÜBİTAK Destek Programları ve Yarışmalarına Hazırlık Stratejileri’ konulu eğitim semineri verdi.

04 Şubat 2021 Perşembe 00:34
Eğitim seminerine devam

35 civarında katılımcıyla başlayan eğitim çalışmasında Prof. Dr. Mustafa Böyükata, TÜBİTAK programları, proje döngüsü yönetimi aşamaları, proje tasarımı teknikleri, proje yarışmaları, öğrenci projelerinin bilim okuryazarlığı boyutları, proje çalışmalarında içeriğin kalitesi hakkında bilgiler paylaştı. Hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçlerinde dikkat edilmesi gereken noktalarda ne tür stratejilerin izlenebileceğini paylaşan Böyükata, katılımcıların sorularını da cevaplandırdı. Öğrencilerle iletişime özel itina gösteren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, onlara söz vererek kendilerini tanıtmalarını ve düşüncelerini paylaşmalarını istedi. Fikirlerini projelendirirken nelere dikkat etmeleri gerektiği konularında önerilerde bulundu. Katılımcılardan bazıları yaptıkları değerlendirmede, toplantının faydalı olduğunu belirterek, Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın karmaşık kelimeler ve cümleler yerine anlaşılır bir dil kullandığını, içlerinden biri gibi dostane, samimi ve Anadolu’nun sıcaklığıyla anlattığını ifade ettiler. 

Anahtar Kelimeler:
Eğitim Seminerine Devam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yüksek Lisans programı açıldı
Yüksek Lisans programı açıldı
Okul müdürleri toplandı
Okul müdürleri toplandı
Sanat öğreniyorlar
Sanat öğreniyorlar
eTwinning okulları
eTwinning okulları
OynuYoz Projesi ilgi gördü
OynuYoz Projesi ilgi gördü
Yozgat’tan Çankırı’ya
Yozgat’tan Çankırı’ya
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim