Eğitim kurumlarına ziyaret

Yazıcı, Yozgat Merkez Musabeyli Şehit Mustafa Uğur Ortaokulu ve Bişek Şehit Adem Kocadağ Ortaokuluna ziyaret etti. Yazıcı, uygulanan projeler, eğitim ile ilgili yapılan çalışmalar ve öğrencilerin katıldıkları sosyal faaliyetler hakkında bilgiler alarak incelemelerde bulundu. Yazıcı, Liseye Geçiş Sınavına girecek 8. sınıf öğrencileriyle de görüştü, sınavlara hazırlık, çalışma stilleri ve sınav kaygısı konularında uyarılarda bulunup, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi, fikir alışverişinde bulundu.