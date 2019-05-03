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Eğitim kurumlarına ziyaret

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, eğitim kurumlarına yönelik ziyaret ve incelemelerini sürdürüyor. Y

Eğitim kurumlarına ziyaret

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, eğitim kurumlarına yönelik ziyaret ve incelemelerini sürdürüyor. Y

03 Mayıs 2019 Cuma 00:00
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Eğitim kurumlarına ziyaret

Yazıcı, Yozgat Merkez Musabeyli Şehit Mustafa Uğur Ortaokulu ve Bişek Şehit Adem Kocadağ Ortaokuluna ziyaret etti. Yazıcı, uygulanan projeler, eğitim ile ilgili yapılan çalışmalar ve öğrencilerin katıldıkları sosyal faaliyetler hakkında bilgiler alarak incelemelerde bulundu. Yazıcı, Liseye Geçiş Sınavına girecek 8. sınıf öğrencileriyle de görüştü, sınavlara hazırlık, çalışma stilleri ve sınav kaygısı konularında uyarılarda bulunup, öğrencilerin istek ve taleplerini dinledi, fikir alışverişinde bulundu.

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