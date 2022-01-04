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Eğitim dergisi çıktı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim faaliyetlerinin görünürlüğünü arttırmak amacıyla hazırlanan dijital derginin ilk sayısı ’81 Çalıkuşu Yozgat’ adıyla yayımlandı.

04 Ocak 2022 Salı 00:25
Eğitim dergisi çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 ilde başlattığı, il düzeyinde hazırlanacak ve eğitim faaliyetlerinin görünürlüğünü artıracak olan dijital dergi çalışması kapsamında Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan dijital derginin ilk sayısı ’81 Çalıkuşu Yozgat’ hazırlandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ''İki ayda bir yayımlanacak olan E-dergide, eğitim-öğretim faaliyetleri, Yozgat’ta devam eden projeler, meslek liselerinin tanıtımı, '’Bizden Haberler’, Yozgat’ta düzenlenen kutlama programları, açılışı yapılan TÜBİTAK fuarları gibi konular yer alacak'' dedi. •Sümeyye İlhan•

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