Eğitim dergisi çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 81 ilde başlattığı, il düzeyinde hazırlanacak ve eğitim faaliyetlerinin görünürlüğünü artıracak olan dijital dergi çalışması kapsamında Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan dijital derginin ilk sayısı ’81 Çalıkuşu Yozgat’ hazırlandı. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, ''İki ayda bir yayımlanacak olan E-dergide, eğitim-öğretim faaliyetleri, Yozgat’ta devam eden projeler, meslek liselerinin tanıtımı, '’Bizden Haberler’, Yozgat’ta düzenlenen kutlama programları, açılışı yapılan TÜBİTAK fuarları gibi konular yer alacak'' dedi. •Sümeyye İlhan•