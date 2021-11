Eğitim Değerlendirildi

Yusuf Yazıcı başkanlığında gerçekleşen toplantıda eğitim süreçlerini izleme, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ’10.000 Okul Projesi’, ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’ ve birçok konu hakkında görüşme yapıldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı ulusal ve yerel projelerin değerlendirilmesiyle başlayan toplantı, okul öncesi eğitim için anaokulu planlanması ve okulların bünyesinde anasınıfı açılması konuları ile devam etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan ‘Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi’, ‘Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi’ ile 4006-4007 TÜBİTAK başvuruları üzerinde duruldu. Toplantıda, destek eğitim odaları yapımı, 8’inci ve 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik rehberlik öğretmenleri ve şube rehber öğretmenleri tarafından yoğunlaştırılmış rehberlik faaliyetleri uygulanarak, hedef belirleme konusunda öğrencilere rehberlik yapılması, öğrenme stillerinin belirlenip planlamalar yapılması kararlaştırıldı. Kütüphanelerin öğrenciler için çok önemli olduğu belirten Yazıcı, kitap toplama kampanyaları başlatılarak kütüphanelerin zenginleştirilmesi ve Bakanlık tarafından yayınlanan kaynakların öğrenci ve velilere duyurulması konusunda uyarılarda bulundu. Öğrencilerin sağlığı ve güvenliği için pansiyonların, kantinlerin ve okul servislerinin denetlenmesini söyleyen Yazıcı öğrencilerin yeteneklerinin keşfedebilmesi için pansiyon ve okullarda sosyal, kültürel ve sportif alanlar oluşturup kulüpler kurulması ve kurslar açılması, her okulda bir halk oyunları ekibinin kurulması hakkında tavsiyeler verdi. Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü olarak başlattıkları ‘Yozgat Enerji Hareketi’, ‘ Kitaplara Göz Değsin Projesi’ ile ilgili etkinliklerin devam etmesi istenilerek, ‘ 66 Genç Şair- 66 Genç Yazar Projesi’ kapsamında her okullun öğrencilerinin şiirlerinin yer aldığı bir şiir kitabı oluşturarak, şiir şöleni hazırlanması hususunda kararlar alındı. Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürlerini ve okul müdürlerinin önerilerini alarak, emek ve gayretleri için teşekkür etti.