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E-Sınav merkezi

YOZGAT il genelinde E-Sınav Merkezi sayısı artırılıyor.

12 Mart 2021 Cuma 00:02
E-Sınav merkezi

Sorgun ilçesinde de E-Sınav Merkezi kurulması için çalışmalara başlanıldı. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Şube Müdürü Latif Çetingöz ile birlikte, Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulacak olan e-Sınav Merkezi Salonu çalışmalarını inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Diğer yandan Sorgun ilçesinde okullar akıllı tahtaya kavuşturulmaya da devam ediliyor. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Günyazı İlkokulu için tedarik edilen akıllı tahtanın kurulum ve montajının akabinde, minik öğrencilerle keyifli bir sohbet yaptı, çocukların heyecanına ve neşesine ortak oldu.

Anahtar Kelimeler:
E-Sınav Merkezi
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