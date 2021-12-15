Doğrudan eğitim

Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ahi Evran Üniversitesi Çiçekdağı Meslek Yüksek Okulu işbirliği ile Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri ve ilçede eğitim gören okul öncesi öğrencileri ile bir araya getirilerek, üniversite öğrencilerinin tecrübe kazanmaları sağlanıyor. Gerçekleştirilen faaliyetlerde, Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin doğrudan ilgili yaş grupları ile etkileşimlerinin artırılması ve okul öncesi öğrencilerinin de farklı ortamlarda, ilgi çekici ve eğlenceli bir şekilde eğitim öğretim almaları amaçlanıyor. •Sümeyye İlhan•