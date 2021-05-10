DESTEK PROGRAMI TANITILDI

YOZGAT İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Eğitimde Rehberlik ve Destekleme Modeli (ERDEM) Destek 2021 Programı tanıtım toplantısına başkanlık etti. Yazıcı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün, ‘İmam Hatip Okulları Öğrenci Başarısının Artırılmasına Yönelik Ar-Ge Çalışmaları’ kapsamında Anadolu imam hatip liseleri ve İmam Hatip Ortaokullarında öğrenim gören öğrencilerine rehberlik yapılması amacıyla ERDEM programının devreye sokulduğunu bildirdi. Yazıcı, öğrencilerin akademik başarı, bilimsel, sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile millî, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen ve koruyan bireyler olarak yetiştirmek, öğretmen ve idarecilerimizin akademik ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak ve eğitim ekosisteminin en önemli paydaşlarından olan velilerimize rehberlik yapmak amacıyla programın uygulamasına geçildiğini kaydetti. Yazıcı, video konferans sistemiyle İmam Hatip Okulları müdür ve proje koordinatörü öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından da ERDEM 2021 Destek programının tanıtım sunumu ve proje yazım bilgilendirmesi yapıldı. Yazıcı, ERDEM 2021 Destek Programına tüm meslektaşlarının gereken önemi ve desteği vereceğinden şüphesinin olmadığını dile getirerek, bilgilendirme toplantısına katkı ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti. ERDEM Destek 2021 Programı'na başvuruların 5-7 Mayıs'ta tamamlandığı bildirildi. ERDEM Destek 2021 programı kapsamında okullar 6 alanda proje üretebilecek, 30 bin liraya kadar destek alabilecek.