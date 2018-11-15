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Demokrasi Eğitimi

BOĞAZLIYAN Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu’nda demokrasiyi yaşayarak öğrenmek için sandık başına giden öğrenciler gizli oy, açık tasnif sistemiyle yapılan seçimde oylarını kullandı.

Demokrasi Eğitimi

BOĞAZLIYAN Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu’nda demokrasiyi yaşayarak öğrenmek için sandık başına giden öğrenciler gizli oy, açık tasnif sistemiyle yapılan seçimde oylarını kullandı.

15 Kasım 2018 Perşembe 09:07
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Demokrasi Eğitimi

Okulun birinci sınıf hariç tüm öğrencilerinin katıldığı seçim, baştan sona yerel ve genel seçimleri aratmadı. Oy kullanmaya gelen öğrencilere ’Evet’ mührü ve oy pusulası verildi. Oyunu kullanan öğrencinin imzası alındı. Okul başkanlığı için 4 adayın yarıştığı seçimden önce ayrılan kısa propaganda döneminde, öğrenciler alkış ve pankartlarla adaylara destek verdi. Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren başkan adayları, seçim meydanı olarak kullanılan okulun bahçesinde seçmenlere vaatlerde bulundu. Propaganda döneminin tamamlanmasının ardından geçilen oylama işleminin ardından oyların sayımı yapıldı. Seçimlerde 350 öğrenciden 315’i oy kullanırken bu oyların 4’ü geçersiz, 1’i ise boş çıktı. Merkez Cumhuriyet İlk-Ortaokulu okul başkanlığı birleşik oy pusulasında yer alan 4 adaydan Melike Şahin 95, Arda Karadelen 79, Yalçın Yılmaz 70 ve Görkem Doğan ise 66 oy aldı. Seçimde 95 oy alan Melike Şahin okul başkanı, 79 oyla ikinci olan Arda Karadelen de başkan yardımcısı oldu. Merkez Cumhuriyet İlk-Ortaokulu Müdürü Duran Akdoğan, okul başkanı seçimini, çocukların demokrasi kültürünün gelişmesi, demokrasilerde seçimin önemini daha iyi anlatabilmek için bütün yasal kurallarına uygun yapıldığını ifade etti. Akdoğan,"Seçim sonucunda 95 oy alarak okul başkanlığını kazanan Melike Şahin kızımızı tebrik ediyorum. Başkanlık görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Demokrasi Eğitimi
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