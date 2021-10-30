Dekanlar göreve başladı

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlarının görev süreleri dolması nedeniyle her iki fakültede de devir teslim töreni yapıldı. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney vekâleten atandı. Prof. Dr. Zakir Taş görevi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney'e devretti. Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen törende Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Akdeniz görevini vekâleten Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca’ya devretti. Her iki devir teslim törenlerinde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, görevlerin bir bayrak yarışı olduğuna dikkat çekerek fakülteler özelinde dekanlıkları süresince göstermiş oldukları özverili çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Zakir Taş ve Prof. Dr. İsmail Akdeniz’e teşekkür ederek, bundan sonraki akademik hayatlarında başarı temennilerinde bulundu. Karadağ, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanlığı görevini uhdesinde yürütecek olan Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Yücel Güney ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlık görevini vekâleten yürütecek olan Prof. Dr. Taha Niyazi Karaca’ya da yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulundu.

