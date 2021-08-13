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Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı başkanlığında, kurum yöneticileri eşliğinde Yozgat Merkez Okul Müdürleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile ayrı ayrı yapılan toplantılarda eğitim süreçleri değerlendirildi.

13 Ağustos 2021 Cuma 00:30
Değerlendirme yapıldı

Toplantıda gündem maddelerinden 2020-2021 öğretim yılının değerlendirilmesi, okulların temizlik, tertibi ile ilgili yapılan çalışmalar ele alındı. Liseye Geçiş Sınavı (LGS),  Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili okulların dersler bazında değerlendirilmesi gerçekleştirildi. Ücretsiz ders kitaplarının dağıtımı, dezavantajlı öğrencilerin tespiti, onlarla ilgili yapılacak çalışmalar, okul servislerinin denetimi, okullarda yapılan küçük ve büyük onarımlar ile takibi, yönetim süreçleri ve dikkat edilmesi gereken hususlar masaya yatırıldı. 2021-2022 eğitim-öğretim yılı ile ilgili yapılacak hazırlık çalışmaları, okullar ile öğrenci pansiyonlarının salgın sürecine uygun bir şekilde yüz yüze eğitim-öğretime açılması için alınması gereken tedbirler de görüşülerek bazı kararlar alındı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde açılacak olan destekleme ve yetiştirme kurslarında öğrencilerin başarı ve gelişim süreçlerinin takip edileceği dile getirildi. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, tüm okullarda, Rehberlik ve Araştırma Merkezi koordinesinde öğrenci ve velilere sorun analizi anketinin uygulanması, anket sonucunda çıkan verilere göre ihtiyaç analizi yapılarak, rehberlik faaliyetleri çerçevesinde eğitimler verilmesini istedi, bu çalışmanın yapılması yönünde karar alındı. Yazıcı, öğrencilerin salgın sürecinde olumsuz etkilenmelerinin önüne geçmek maksadıyla okullarda derslerle koordineli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesinin öğrencilerin moral ve motivasyonu açısından çok önemli olduğuna vurgu yaptı, moral motivasyonun da öğrencilerin ruhsal ve akademik başarısına olumlu yansıyacağını dile getirdi. Toplantılarda okulların gelişimleri, eğitim-öğretime hazır olduğu vurgusu yapılarak, okulların ihtiyacı olan temizlik malzemeleri başta olmak üzere her türlü ihtiyacının bakanlıkça gönderilen ödeneklerle giderildiğini belirten Yazıcı, ihtiyaç duyulması halinde beklemeden iletişime geçilmesinin önemini vurguladı. Kurum yöneticileri, ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri gündem maddeleriyle ilgili konularda yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

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