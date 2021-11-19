Danışmanlık Semineri

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Bitlis’in Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün daveti üzerine düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak katıldı. 50 civarında öğretmene ‘Proje Danışmanlığı Farkındalık Semineri’ veren Böyükata, proje tabanlı etkinliklerin önemine değindi, niçin proje tabanlı çalışmak gerektiği ve nasıl bir yol izleneceği konularında bilgiler verdi. Proje döngüsü yönetimi, hazırlık, uygulama ve sonuçlandırma süreçleri üzerinde de duran Böyükata, nitelik proje fikri geliştirme konularında inceliklere değindi, TÜBİTAK programları hakkında bilgiler verdi. Katılımcıların ilgiyle izleyip aktif katılım sağladığı buluşmada, sunumun kendilerini canlı ve dinamik tutuğunu belirtenler ve bu tür seminerleri görev yaptıkları okullardaki diğer öğretmenler içinde verilmek üzere davet edenler oldu. eden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazım Budak ile yöneticilerin, proje etkinliklerine yönelik duyarlılıklarından ve kendisine gösterdikleri ilgiden duyduğu memnuniyeti de ifade etti. Böyükata, ‘’Güroymak eğitim faaliyetleri kapsamında proje etkinliklerini çoğaltma potansiyeli olan bir yöre. Yöneticiler duyarlı. Öğretmenlerde istek ve motivasyon var. Özellikle kırsal esimde köy okullarında çok geniş fırsatlar var. O okullara ‘Köy Koleji’ diyorum. Öğrenci sayıları az. Öğretmen profilleri çok çeşitlendi. Yeni bilgi ve birikimlerle o okullarda hızla yol alabilirler. İletişim ve kaynaklara ulaşma imkânı artık her yerde yükseldi. Bunların farkında olmak lazım’’ dedi. Seminer sonunda Güroymak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Asef İşbiter, özverili çabaları ve paylaştığı değerli bilgiler sebebiyle Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti. •Rabia Şahin•