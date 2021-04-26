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BURUK KUTLAMA

Yozgat’ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Covit19 tedbirleri nedeniyle evlerde kutlanıldı. Yozgat Valiliği, akşam mahallelerde, site önlerinde etkinlik düzenledi.

26 Nisan 2021 Pazartesi 00:10
BURUK KUTLAMA

YOZGAT il genelinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Covit19 tedbirleri kapsamında kısıtlamalı olarak kutlandı. Konutlar ve işyerleri bayraklarla donatıldı, çocuklar bayramı evlerinde kutlamak zorunda kaldı. Yozgat Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen törende Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi. İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri araç konvoyu oluşturarak megafondan 23 Nisan marşını açarak cadde ve sokakları dolaştı. Yozgat Belediyesi de belediye hoparlörlerinden ‘Hayat bayram olsa’ şarkısını dinletti. Evlerini bayrakla süsleyen vatandaşlar, çocuklarının şiir okurken kaydettikleri videoları sosyal medya platformlarında paylaştı. Yozgat valisi Ziya Polat, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, 23 Nisan tarihinde doğan 6 yaşındaki Sümeyye ve 8 yaşındaki Eslem ile 77 yaşındaki Sabire’yi ziyaret edip hem doğum günlerini hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı. Yozgat Valiliği de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocukları eğlendirmek için akşam ‘balkon etkinlikleri’ düzenledi. Etkinlik kapsamında İl Özel İdaresine ait mobil sinevizyon aracı ve polis araçlarından oluşturulan konvoy ‘23 Nisan’ şarkısıyla şehir turu attı. Büyük binalar önünde duran sinevizyon aracından yükselen şarkıya, çocuklar ve vatandaşlar alkışlarla, evlerinin ışıklarını yakıp söndürerek eşlik etti. Vatandaşlardan Serhat Alper, çocuklarla beraber valiliğin etkinliğine katıldıklarını söyledi. Alper, "Bugün bizim onur günümüz, şeref günümüz, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır inşallah. Çok güzel bir etkinlikti, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Etkinliğe katılan 6 yaşındaki Miray Alper, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın, Atatürk'ün hediye ettiği bir bayram olduğunu belirterek, çok eğlendiğini ve mutlu olduğunu belirtti. Yozgat Valisi Ziya Polat sosyal medyadan gelen çağrılara duyarsız kalmadı.  Polat, 23 Nisan akşamı mobil sinevizyon aracımızın geçemediği sokakta ikamet eden ve bu durumu sosyal medyadan Vali Polat’a yazan çocukları evlerinde ziyaret ederek çocuk bayramlarını kutladı.

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