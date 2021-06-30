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Bozok’tan bir başarı daha

Yozgat Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Elemanı Araştırma Görevlisi Dr. Melek Parlak Khalily tarafından hazırlanan proje, ‘TÜBİTAK 3501- Kariyer Geliştirme Programı’ kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

30 Haziran 2021 Çarşamba 00:24
Bozok’tan bir başarı daha

Khalily’ın yürütücülüğünde hazırlanan, ‘Kanabidiol-Yüklü Peptit Hidrojellerinin Hazırlanması ve Potansiyel Yara Örtü Malzemesi Olarak Etkinliğinin Değerlendirilmesi’ başlıklı projede Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Özçubukçu ve Bilkent Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Urartu Özgür Şafak Şeker danışman olarak görev aldı. Projede kenevirden izole edilen bir fitokanabinoid olan Kanabidiol molekülü, çeşitli peptit hidrojel sistemleri içine enkapsüle edilip, elde edilen malzemelerin topikal yara iyileştirme uygulamalarında kullanılabilirliği incelenecek. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında projeleri kabul edilen akademisyenleri, proje ekibinde yer alan diğer öğretim üyelerini tebrik etti. Karadağ, akademide durağanlığa yer olmadığını, akademinin bilgiyi üreten, yayan ve bilimselliği önceleyen kurumlar olduğunu söyledi. Karadağ, ‘’Eğer bir yerde başarıdan söz etmek gerekiyorsa orada muhakkak bir çalışma, çaba ve gayret söz konusudur. Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Melek Parlak Khalily’in yürütücülüğünü üstlendiği proje, bu anlamda ciddi bir çalışma ve gayretin ürünüdür. Özellikle ihtisaslaşma alanımız olan kenevirle ilgili kenevir esaslı bir projenin kabulü bizleri sevindirmiştir. İhtisaslaşma alanımızla ilgili önemli projelere imza atmaya devam edeceğiz. Projenin yürütücüsü akademisyenimiz başta olmak üzere projede yer alan diğer öğretim üyelerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum’’ dedi.

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Bozok’tan Bir Başarı Daha
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