Bozok Tıp ilk 10’da

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından açıklanan 2020 Yılı Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 1’inci ve 2’inci dönem değerlendirme raporuna göre Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi ilk 10’da yer aldı. 2020 TUS 1. Dönem Puanlarının Üniversitelere göre ortalamasının dağılımında, 150 Devlet ve Vakıf Üniversiteleri arasında Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Puanında 10’uncu Klinik Tıp Puanında ise 11’inci sırada yer alarak önemli bir başarıya imza attı. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, dünyanın en zorlu sınavlarından biri olarak gösterilen Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda Tıp Fakültelerinden mezun öğrencilerin önemli bir başarı göstererek, gururlandırdıklarını söyledi. Karadağ, Yozgat Bozok Üniversitesi çatısı altında ‘Kararlılıkla Başarıya’ ilkesiyle verilen eğitimin kalitesi, öğretim üyelerinin gayretli çalışmaları ve öğrencilerin de bu çalışmaya verdiği yanıt elde edilen başarıdaki en büyük gösterge olduğunun altını çizdi. Karadağ, ‘’Bu, eğitim kalitemizin ve öğrencilerimizin bizi tercih etmesinin ne kadar doğru bir karar olduğunun nişanesidir. Bu vesile ile bizlere bu gururu yaşatan mezun öğrencilerimizi ve akademik personelimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.