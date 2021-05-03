Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1398
ALTIN
471.105
DOLAR
8.2635
STERLİN
11.4503
EURO
9.9422

Bozok önemli başarıya imza attı

YOZGAT Bozok Üniversitesi, URAP Araştırma Laboratuvarı 2020-2021 yılı Türkiye Üniversitelerinin Dünya Genel Sıralamasındaki durumunu yayınlandı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:36
Bozok önemli başarıya imza attı

Raporda yer alan verilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi, bir önceki yıla göre önemli bir başarı gösterip, Dünya Üniversiteleri sıralamasında 2 bin 215’inci sıradan 2 bin 66’ıncı sıraya yükseldi. Rapora göre Bozok Üniversitesinin, özellikle makale sayısı, atıflar, makale etki alanı ve atıf etki alanında bir önceki yıla göre ciddi bir artış sağladığına değinildi. Bozok Üniversitesi, 2020-2021 yılı Türkiye Üniversiteleri sıralamasında ise 78’inci sırada, 166 Devlet ve Vakıf Üniversitesinin yer aldığı listede ise, makale puanında 31, atıf puanında 44, bilimsel doküman puanında ise 66’ıncı sırada yer aldı.  Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’Bu başarı elbette çok önemli, ancak potansiyellerimiz dikkate alındığında; yeterli ve hak edilen bir seviyede olmadığı içtenlikle söylenebilir. Yozgat Bozok Üniversitesi dün olduğu gibi bugün ve yarın da bölgesine, ülkesine değer katmaya, üretmeye, yorulmadan çalışmaya devam edecektir’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Bozok önemli Başarıya Imza Attı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YARI FİNALE ÇIKTILAR
YARI FİNALE ÇIKTILAR
Hediyesini aldı
Hediyesini aldı
Sınava hazırlık semineri devam ediyor
Sınava hazırlık semineri devam ediyor
AFAD Eğitimi
AFAD Eğitimi
Öğrenciler, iklim değişikliğini öğreniyor
Öğrenciler, iklim değişikliğini öğreniyor
Resim Yarışması
Resim Yarışması
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim