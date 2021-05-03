Bozok önemli başarıya imza attı

Raporda yer alan verilere göre Yozgat Bozok Üniversitesi, bir önceki yıla göre önemli bir başarı gösterip, Dünya Üniversiteleri sıralamasında 2 bin 215’inci sıradan 2 bin 66’ıncı sıraya yükseldi. Rapora göre Bozok Üniversitesinin, özellikle makale sayısı, atıflar, makale etki alanı ve atıf etki alanında bir önceki yıla göre ciddi bir artış sağladığına değinildi. Bozok Üniversitesi, 2020-2021 yılı Türkiye Üniversiteleri sıralamasında ise 78’inci sırada, 166 Devlet ve Vakıf Üniversitesinin yer aldığı listede ise, makale puanında 31, atıf puanında 44, bilimsel doküman puanında ise 66’ıncı sırada yer aldı. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, ‘’Bu başarı elbette çok önemli, ancak potansiyellerimiz dikkate alındığında; yeterli ve hak edilen bir seviyede olmadığı içtenlikle söylenebilir. Yozgat Bozok Üniversitesi dün olduğu gibi bugün ve yarın da bölgesine, ülkesine değer katmaya, üretmeye, yorulmadan çalışmaya devam edecektir’’ dedi.