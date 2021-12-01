Birincilerden ziyaret

Yozgat Valiliği himayelerinde hazırlanan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen OkuYoz Projesi kapsamında Kasım Ayı Cengiz Aytmatov’un Cemile adlı eseriyle ilgili yapılan yarışmada dereceye girenler açıklandı. Yarışmada birinci olan Osman Paşa Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi Amine Asmin Dursun, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’yı ziyaret etti. Milli Eğitim Müdürü Yazıcı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrenciyi tebrik edip, başarılar diledi.