BEYAZ MELEKLER HAZIR

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2020-2021 Akademik yılı 20. Dönem mezunlarını verdi.

Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Yemin ve Mezuniyet Töreninde bölüm birincisi Fethiye Tezcan, mezun öğrenciler adına yaptığı konuşmada, ‘’Covid19 pandemi döneminde mesleğimizin ne kadar önemli ve kutsal olduğunu yaşayarak öğrenme tecrübesine sahip olduk. 4 yıl önce umut, merak ve heyecanla başladığımız yolculuğun sonuna geldik. Şimdi yepyeni bir başlangıç içerisinde sağlık ordusunun yeni üyeleri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz’’ dedi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Polat, hemşireliğin hayat boyu öğrenme hedefini benimsemiş bir meslek olduğuna söyledi. Sevinç, milletini seven, toplumsal değerlerimi özümseyen, önemseyen, etik değerler doğrultusunda çalışan birer sağlık profesyonellerini mezun etmenin heyecanını yaşadıklarını kaydetti. Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, salgın sürecinde ülkenin yarınları olan öğrencilere hasret kaldıklarını belirterek, salgında gelinen süreçte sağlık sektörünün ve çalışanlarının emeklerinin yadsınamaz olduğuna vurgu yaptı. Karadağ, ‘’Geleceğin sağlık alanına çok önemli katkılar sunacak siz değerli genç hemşirelerimizi canı gönülden kutluyorum. Bu ülkenin yarınları ve geleceğinin garanti altında olması bu evlatlarımızın donanımlarıyla ilgilidir. Güçlü, kararlı ve başarılı yarınlarımız, iyi bir eğitim rahlesinden geçen donanımlı ve nitelikli gençlerle mümkün olacaktır’’ diye konuştu. Öğrencilerin mezuniyet coşkusu içinde yer almanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yozgat Valisi Ziya Polat ise, pandemi sürecinde sağlık alanında güçlü altyapısı ve insan kaynağı ile devletin çok başarılı yol haritası izlediğine dikkat çekti. Vali Polat, ‘’Mezuniyet, vatana ve millete hizmet yolunda attığınız ilk adımın adıdır. Bu kutsal mesleği icra ederken çok dua alacaksınız. Tüm hocalarımıza ve sizleri yetiştiren ailelerinize çok teşekkür ediyorum. Hepinizin mezuniyetini kutluyor, özel ve mesleki hayatlarınızda başarılar diliyorum’’ ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından hemşirelik bölümünde dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, mezun öğrenciler kep fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.