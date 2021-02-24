2023 Eğitim Vizyonu ile okul öncesi eğitimi zorunlu eğitim kapsamına almaya hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı, geçiş sürecinde özellikle kırsal bölgelerdeki çocuklara ev ortamında ulaşmak için geçtiğimiz yıl ‘Benim Oyun Sandığım’ adlı eğlenceli bir eğitim seti ve her güne özel aktivite önerileri barındıran bir takvim hazırladı. Bu kapsamda pilot uygulamanın yapılacağı yerlerden biri olan Akdağmadeni ilçesinde de oyun sandıkları köylerde yaşayan ailelere ve öğrencilerle buluşturuldu. Oyun sandıklarının dağıtımı, kurulumu ve tanıtımı projesinin Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Bekir Kadim, Seyhan Akman Çakırer, öğretmen Alev Şenel tarafından yürütüldüğü bildirildi.