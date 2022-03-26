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Belgesel izleyici ile buluştu

Yozgat Bozok Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı ve bölüm öğrencileri tarafından çekilen ‘Sana Masal Anlatmıyorum’ isimli belgesel, Üniversite Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu tarafından düzenlenen programla izleyici ile buluştu.

26 Mart 2022 Cumartesi 00:44
Belgesel izleyici ile buluştu

Sarıkaya Sarı Zeybek Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin,  Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Rektör Profesör Dr. Ahmet Karadağ, Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hanife Doğan, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. SMA hastası yedi yaşındaki Umutcan’ın yaşamını konu alan belgesel film iki yılda tamamlandı. Annesiyle birlikte Umutcan’ın hayatını ve yaşadıkları sıkıntıları konu alan belgeselin çekimleri evde ve dış ortamda sürdürüldü. SMA hastalığı konusunda toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık kazandırmak amacıyla beyaz perdeye taşınan film, izleyiciler tarafından beğeni topladı.
Belgesel filmin gerek uluslararası arenada gerekse kamuoyu tarafından kabul görmesi ve beğeni toplamasından duyduğu memnuniyetini dile getiren Karadağ, “Üniversitemizin uluslararası arenada görünürlüğünü artıran ve konusu itibarıyla büyük bir farkındalık oluşturan belgeselin yerelde de halkla buluşması çok önemli. Filmin hazırlamasında emeği geçen başta Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı ve öğrencilerimizi tebrik ederek, başarılarının devamını diliyorum” dedi. Karadağ, daha sonra Üniversite Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu’nda öğrenciler ile bir araya gelerek sohbet etti.

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