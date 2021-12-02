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Beceriler görücüye çıkarıldı

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde okullarda öğrenciler tarafından gerçekleştirilen bilimsel çalışmalardan oluşan eserlerin tanıtımlarına yönelik etkinlikler devam ediyor.

02 Aralık 2021 Perşembe 00:52
Beceriler görücüye çıkarıldı

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Bilim Fuarının açılışını yaparak, fuarı gezdi. Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bilim kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanan ve devam eden TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında Yozgat Lisesi öğrencileri hazırladıkları projeleri tanıtarak, sergilediler. Vali Polat, öğrencilerden hazırladıkları projeler hakkında detaylı bilgiler alarak, öğrencilerin yaptığı deneylere katıldı.

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