Atölyeler hazır

Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin bilimsel, sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılımlarını arttırabilmek, kendilerini ifade edebilmelerine, yeteneklerini ortaya çıkarabilmelerine katkı sunmak amacıyla farklı okullarda atölyelerin kurulmasını sağladı. Bu bağlamda, Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulunda Akıl ve Zeka Oyunları, Şehit Muzaffer Tufaner Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde Robotik ve Kodlama, Mehmet Akif Ersoy Ortaokuluna Müzik Atölyesi kurulumları tamamlandı. Atölyelerin kuruluşlarına Yozgat Valisi Ziya Polat, Kaymakam Mustafa Karaca, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı’nın destek verdiği belirtilip, teşekkür edildi.