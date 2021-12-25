“ANADOLUNUN MANEVİ MİMARLARI”

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Unesco Türkiye Milli Komisyonu, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu, Yozgat Valiliği ve Yozgat Bozok Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen ve üç oturumda gerçekleştirilen sempozyumda, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran’ı var eden, onlarla yeni bir kimlik kazanan ve Anadolu coğrafyasını yüzyıllar içinde dönüştüren kültürel mirasları alanında uzman akademisyenler tarafından ele alındı. Anadolu bilgelerinin daha iyi anlaşılması, anlatılması ve yaşatılması amacıyla çevrimiçi olarak düzenlenen sempozyuma Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Yozgat Vali Yardımcısı Engin Tok, UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ve Türkiye’nin farklı üniversitelerinden öğretim üyeleri katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Anadolu topraklarının mayasında aşk, iman, mücadele, şehadet olduğunu ifade ederek, bugün hangi Anadolu’da hangi şehrine ya da gönül coğrafyamızın hangi noktasına gidilirse gidilsin orada sizleri manevi bir isim ve merkezin karşıladığı belirtti. Rektör Karadağ, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şehirler, canlılığını, dinamizmini hep bu isimler üzerinden kazanır ve sürdürür. Bugün Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran isimlerini hâlâ zikredebiliyorsak, bunun nedeni onların bu toprakları bir yüce mana ile mayalamış olmalarındandır. Bu yıl Unesco tarafından Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran’ı yılı ilan edildi. Bu bizim için büyük bir mutluluk vesilesidir. Bu değerlerimizi sadece Anadolu coğrafyası ile değil tüm dünya insanlığı ile buluşturmak İnsanlığın geleceği adına çok önemli bir adımdır. Bizler de bu üç ismi Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi ve Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi öncülüğünde hazırlanan programla hatırlamak, anmak ve anlamak istedik. Bu vesile ile katılımlarından dolayı Unesco Milli Komitesi Başkanı Sayın Prof. Dr. M. Öcal Oğuz’a, Sayın Vali Yardımcımız Engin Tok’a, ülkemizin farklı üniversitelerinden bu sempozyuma katılımlarından dolayı tüm kıymetli hocalarıma teşekkür ediyor, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.” Yozgat Vali Yardımcısı Engin Tok da yaptığı konuşmada Unesco tarafından 2021 yılının Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve Ahi Evran Yılı ilan edilmesinin kendileri için büyük bir onur kaynağı olduğunu belirterek sempozyumda emeği geçen başta Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından oturum başkanlığını Üniversite İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdülkadir Dündar’ın yaptığı Yunus Emre oturumuna geçildi. Yunus Emre Oturumunda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kadir Özköse “Acziyetini İdrak Eden Yunus Emre’nin Benlik Davasından Kaçınması”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Maraş “Yunus Emre’nin İnsan ve Toplum Algısı”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Akkuş “Yunus Emre Divanında İbadet” ve Yozgat Bozok Üniversitesi Bilal Şahin İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Binol “Yunus Emre’nin Şiirlerinde Kur’anî Temalar” konularında sunumlar yaptı.