Akıllı işaretler bilinçlendiriyor

Sınıf öğretmeni Derya Yurtseven’in öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler yapmış oldukları proje ile kendi yaş gruplarına uygun programlara yönelmeleri konusunda duyarlılığı artırmayı amaçlamışlardır. Öğrencilerin de dahil olduğu ‘Akıllı İşaretlerle Bilinçleniyorum’ projesi kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden katılım sağlayan öğretmenler ile medyayı kullanma konusunda bilinçli davranmalarında farkındalık oluşturacakları etkinlikler gerçekleştirildi. Öğrencilerin daha duyarlı ve medyada kendileri daha uygun programlar izlemeleri yönünde bir proje yaptıklarını belirten Yurtseven, “ İzmir, İstanbul, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa illerinde katılım sağlayan 10 öğretmen arkadaşımızla birlikte öğrencilerin televizyon izlerken kendi yaş seviyelerine uygun programlara yönelmeleri konusunda duyarlılığı artırmak için akıllı işaretleri öğreterek , medyayı kullanma konusunda bilinçli davranmalarında farkındalık oluşturacakları etkinlikler gerçekleştirmektedirler. Özellikle pandemi sürecinin başlamasıyla çocuklarda ekran bağımlılığı artmış, medyada olumsuz içeriklere daha çok maruz kaldılar. Bu dönemde yaş seviyesine uygun olmayan program izleme oranı artmış, öğrencilerimizde ruhsal ve sosyal olarak olumsuz etkilendiği, davranış problemlerinin arttığı gözlenmiştir. Projeyle birlikte akıllı işaretlerinin anlamını öğrenmesi, öğrencilerde merak ve sorumluluk duygusu oluşturmak, öğrencilerde televizyon izleme saatinin oluşması, yayınlar konusunda seçici davranmak, tasarım algılarının gelişmesi, düzeyine uygun programlar seçebilmesi, teknoloji bağımlılığının azalması sağlanmıştır. Öğrenciler kodlama, puzzle, web 2.0 araçlarını kullanarak tasarım oluşturma, anket çalışmalarına katılma, öğretici videolar izleme, görsel sanatsal çalışmalar yapma, karışık ülke takımı etkinliği ile masal kitabı yazma etkinliklerini gerçekleştirmişlerdir. Projedeki öğretmen ve öğrencilerle yaptıkları online toplantılarla birbirleriyle iletişime geçerek, medyayı bilinçli kullanma konusunda farkındalık kazanmışlardır” dedi.