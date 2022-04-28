Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Akıllı işaretler bilinçlendiriyor

Yozgat’ın Saraykent ilçesinde, Marziye İbrahim Ertek İlkokul öğrencilerinin öncülüğünde ‘Akıllı İşaretlerle Bilinçleniyorum’ isimli eTwinning projesi başlatıldı.

28 Nisan 2022 Perşembe 00:02
Akıllı işaretler bilinçlendiriyor

Sınıf öğretmeni Derya Yurtseven’in öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler yapmış oldukları proje ile kendi yaş gruplarına uygun programlara yönelmeleri konusunda duyarlılığı artırmayı amaçlamışlardır. Öğrencilerin de dahil olduğu ‘Akıllı İşaretlerle Bilinçleniyorum’ projesi kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden katılım sağlayan öğretmenler ile medyayı kullanma konusunda bilinçli davranmalarında farkındalık oluşturacakları etkinlikler gerçekleştirildi. Öğrencilerin daha duyarlı ve medyada kendileri daha uygun programlar izlemeleri yönünde bir proje yaptıklarını belirten Yurtseven, “ İzmir, İstanbul, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa illerinde katılım sağlayan 10 öğretmen arkadaşımızla birlikte öğrencilerin televizyon izlerken kendi yaş seviyelerine uygun programlara yönelmeleri konusunda duyarlılığı artırmak için akıllı işaretleri öğreterek , medyayı kullanma konusunda bilinçli davranmalarında farkındalık oluşturacakları etkinlikler gerçekleştirmektedirler. Özellikle pandemi sürecinin başlamasıyla çocuklarda ekran bağımlılığı artmış, medyada olumsuz içeriklere daha çok maruz kaldılar. Bu dönemde yaş seviyesine uygun olmayan program izleme oranı artmış, öğrencilerimizde ruhsal ve sosyal olarak olumsuz etkilendiği,  davranış problemlerinin arttığı gözlenmiştir. Projeyle birlikte akıllı işaretlerinin anlamını öğrenmesi, öğrencilerde merak ve sorumluluk duygusu oluşturmak, öğrencilerde televizyon izleme saatinin oluşması, yayınlar konusunda seçici davranmak, tasarım algılarının gelişmesi, düzeyine uygun programlar seçebilmesi, teknoloji bağımlılığının azalması sağlanmıştır. Öğrenciler kodlama, puzzle, web 2.0 araçlarını kullanarak tasarım oluşturma, anket çalışmalarına katılma, öğretici videolar izleme, görsel sanatsal çalışmalar yapma, karışık ülke takımı etkinliği ile masal kitabı yazma etkinliklerini gerçekleştirmişlerdir. Projedeki öğretmen ve öğrencilerle yaptıkları online toplantılarla birbirleriyle iletişime geçerek, medyayı  bilinçli kullanma konusunda farkındalık kazanmışlardır” dedi. 

Son Güncelleme: 27.04.2022 18:05
Anahtar Kelimeler:
Akıllı Işaretler BilinçlendiriyorSaraykentETwinningDerya YurtsevenZmirIstanbulÇanakkaleHatayŞanlıurfaYozgatIlerigazetesiHaber28NişanPerşembe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘DiKKAT BUZLANMA VAR’
‘DiKKAT BUZLANMA VAR’
Dereceye girenleri ödüllendirdi
Dereceye girenleri ödüllendirdi
Dereceye girenleri ödüllendirdi
Dereceye girenleri ödüllendirdi
Eğlenerek öğreniyorlar
Eğlenerek öğreniyorlar
Eğitimler başladı
Eğitimler başladı
MSÜ tanıtıldı
MSÜ tanıtıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim